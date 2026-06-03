Mẹ vợ cùng 2 con rể bị truy tố trong vụ chứa, môi giới mại dâm

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Biên (46 tuổi, ở xã An Khánh, TP Hà Nội) về tội Chứa mại dâm.

Hai con rể của Biên là Tô Văn Bôn (34 tuổi) và Trương Việt Anh (29 tuổi) cùng bị truy tố về tội Môi giới mại dâm. Ngoài ra, Đặng Thanh Tùng (25 tuổi) cũng bị truy tố về cùng tội danh. Liên quan vụ án, 3 bị can Đậu Quang Hữu, Lê Văn Tùng và Đỗ Minh Hiếu bị truy tố về tội Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Theo cáo trạng, năm 2016, Biên mở nhà nghỉ Hai Sao tại thôn Quyết Tiến, xã An Khánh. Đến khoảng tháng 8/2025, do kinh doanh vắng khách, Biên đồng ý cho khách sử dụng nhà nghỉ làm địa điểm mua bán dâm để tăng thu nhập.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Biên không ghi sổ sách, không lưu thông tin lưu trú của những khách đến nhà nghỉ nhằm tránh sự kiểm tra, quản lý của lực lượng chức năng.

Trong thời gian này, hai con rể của Biên là Việt Anh, chủ quán karaoke Phố Đêm, và Bôn, chủ quán karaoke Hương Cảng, thường xuyên làm trung gian, giới thiệu khách tại quán karaoke đến nhà nghỉ Hai Sao.

Theo điều tra, Việt Anh còn tuyển nhân viên nữ cho quán karaoke, sau đó gợi ý họ đi bán dâm cho khách. Khi có khách đến hát, Đặng Thanh Tùng, quản lý quán karaoke Phố Đêm, sắp xếp nhân viên nữ phục vụ tại phòng hát.

Nếu khách có nhu cầu mua dâm, các bên tự thỏa thuận giá và di chuyển đến nhà nghỉ của Biên. Với cách thức tương tự, Bôn cũng bị cáo buộc môi giới cho khách tại quán karaoke của mình.

Ngày 20/9/2025, lực lượng công an kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hai Sao, phát hiện vụ việc. Làm việc với cơ quan chức năng, Biên khai từ tháng 8 đến ngày 20/9/2025 đã thu lợi bất chính 30 triệu đồng từ việc cho khách mua bán dâm tại nhà nghỉ.