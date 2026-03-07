Mẹ tiết lộ lý do gả bán con gái chưa đầy 15 tuổi sang Trung Quốc

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Vi Thị Phượng (SN 1968, trú xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An) và Lương Thị Hưng (SN 1988, con gái Phượng, trú xã Nga My, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Năm 2012, Hưng sang Trung Quốc lấy chồng. Quá trình sinh sống ở nhà chồng tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) Hưng được một số người giới thiệu là người làm nghề mai mối, về Việt Nam tìm phụ nữ đưa qua bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ.

Bị cáo Vi Thị Phượng (áo xanh) và con gái Lương Thị Hưng tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Tháng 8/2019, Hưng về Việt Nam thăm người thân. Biết mẹ và em gái cùng mẹ khác cha V.T.T.C. (SN 2005) định vào miền Nam làm thuê, Hưng thuyết phục đi sang Trung Quốc lấy chồng để được nhiều tiền, 2-3 năm sau có thể về Việt Nam.

Bà Phượng đồng ý nhưng cô con gái thì không. Người mẹ ra sức thuyết phục C. đi Trung Quốc với lý do làm ăn, không phải đi lấy chồng.

Tuy nhiên, khi vượt biên trái phép sang Trung Quốc, Phượng ra giá chỉ đồng ý cho con gái lấy chồng bên này khi nhà trai “hồi môn” 8 vạn nhân dân tệ (tương đương 240 triệu đồng), không được thấp hơn. Có người đồng ý trả mức giá trên nhưng C. không chịu, Phượng và Hưng ra sức thuyết phục.

Ít ngày sau, V.T.T.C. bị bán làm vợ người này. Một năm sau, cô bé hạ sinh một bé trai.

Tháng 9/2025, C. chi 37 triệu đồng thuê người đưa về Việt Nam.

Từ đây hành vi phạm tội của Vi Thị Phượng và Lương Thị Hưng bị phát giác.

Thời điểm bị mẹ và chị gái bán làm vợ, nạn nhân V.T.T.C. mới 14 tuổi 9 tháng. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Vi Thị Phượng và Lương Thị Hưng đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán người dưới 16 tuổi với 2 tình tiết định khung là bán người ra nước ngoài và bán người là con ruột/em ruột.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Chị V.T.T.C. (áo đen, bên trái ảnh) ngồi nghe bản án dành cho mẹ và chị gái (Ảnh: Hoàng Lam).

Bị cáo Phượng khi đưa con gái cho biết khi sang Trung Quốc, bản thân bị cáo cũng thấy mông lung, không muốn cho C. lấy chồng bên này do không biết tiếng, lại xa nhà.

Biết C. không muốn bị gả bán lấy chồng Trung Quốc, có thời điểm Phượng cũng động viên con tìm công việc để làm kiếm tiền rồi về quê xây căn nhà nho nhỏ sinh sống.

Thế nhưng, nơi mẹ con Phượng đến có nhiều phụ nữ Việt Nam lấy chồng sang đây, có người còn nhỏ tuổi hơn cháu C. Thấy họ đến chơi đưa nhiều quà cáp, giàu có, Phượng bắt đầu dao động và thuyết phục con gái đi lấy chồng.

“Bị cáo nói đủ 8 vạn nhân dân tệ thì cho lấy, nhưng chỉ cho con lấy chồng 1 năm thôi. Họ không đồng ý, bảo lấy 2-3 năm rồi cho về”, bị cáo Phượng khai.

Số tiền bán C. theo thỏa thuận là 240 triệu đồng nhưng thực tế mẹ con bị cáo Phượng chưa được nhận. Số tiền này đang bị người mai mối giữ lại, đề phòng cháu C. bỏ trốn và hứa sau khi cô sinh con sẽ đưa.

Sau khi gây áp lực với nhà chồng cháu C., bà Phượng được trả 19,5 triệu đồng, còn chị gái nạn nhân được nhận 1,5 triệu đồng.

Đến tòa án với tư cách là người bị hại, chị C. xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mẹ và chị gái, đồng thời không yêu cầu đền bù gì.

Hội đồng xét xử vào nghị án, ở hàng ghế dành cho bị hại, chị C. nhoài người sang khu vực mẹ và chị gái đang ngồi trước bục khai báo. Bị cáo Phượng bật khóc, níu đầu con gái, đặt lên má một nụ hôn. Phượng nói với con gái điều gì đó bằng tiếng Thái, cô ngồi lặng im rồi dịch sang ghế dành cho bị hại.

Phiên tòa kết thúc bằng bản án 12 năm tù cho mỗi bị cáo.