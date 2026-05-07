Mẹ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: "Tôi không đáng là mẹ của cháu"

Như đã thông tin, Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) cùng người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) đã bị khởi tố về tội Giết người, khi cả 2 bị cáo buộc đã bạo hành bé gái B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội (Video: Hải Nam).

Tại cơ quan công an, Tâm khai thời điểm sống chung với Nguyễn Minh Hiệp, chị ta đang mang thai, sức khỏe mệt mỏi nên không trực tiếp chăm sóc con gái riêng mà để Hiệp lo việc vệ sinh, tắm rửa cho cháu.

Theo lời khai của Tâm, trong một đêm, khi H. đi vệ sinh làm bẩn giường, Tâm và Hiệp đã gọi cháu dậy rồi có đánh cháu. Khi đó, Tâm kiểm tra và phát hiện trên cơ thể con có các vết bầm tím.

Theo tài liệu điều tra, trong lần bạo hành cuối cùng, dù chứng kiến con gái tiếp tục bị Hiệp hành hạ, Tâm không can ngăn. Chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng, các đối tượng mới đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do thương tích quá nặng, cháu bé đã tử vong sau đó.

Tâm thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Cô ta nói bản thân “không đáng là mẹ của cháu”, đồng thời bày tỏ sự hối hận và mong con gái được siêu thoát.

Bàn Thị Tâm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Công an Hà Nội, Hiệp và Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3/2026. Sống cùng phòng trọ ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và người yêu của người này.

Chiều 3/5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng cháu ăn vụng. Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt cháu bé rồi bắt cháu đứng ở góc nhà.

Khi thấy cháu H. đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và yêu cầu cháu đi tắm. Trong lúc cháu bé ở nhà vệ sinh, Hiệp có hành vi bạo hành, dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng mặt cháu. Thời điểm này, Tâm chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn.

Một lúc sau, thấy cháu H. có biểu hiện bất thường, các đối tượng đưa cháu đến Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm còn khai nhận có thời điểm bỏ đói cháu H. nhiều ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.