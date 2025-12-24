Mâu thuần vì lời nói, thanh niên 16 tuổi cầm dao đâm đồng nghiệp tử vong

Chiều 24/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh tạm giam Phạm Nguyễn Hoài Thanh (16 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang) về tội Giết người.

Theo cảnh sát, Phạm Nguyễn Hoài Thanh và ông Đặng Quốc Phong (52 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng) cùng 9 người khác là thuyền viên của tàu cá do ông T.V.V. (50 tuổi, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng.

Khoảng 15h20 ngày 13/12, khi tàu cá đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam, thì giữa Thanh và ông Phong xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Đối tượng Thanh (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong lúc đánh nhau, Thanh nhặt một cây dao cán vàng (loại dao Thái Lan) đâm vào chân ông Phong gây thương tích nặng.

Phát hiện sự việc, các thuyền viên trên tàu can ngăn, đồng thời đưa ông Phong vào trong cabin để cầm máu, băng bó vết thương. Do trên tàu thiếu dụng cụ y tế để cấp cứu nên đến 19h cùng ngày ông Phong đã tử vong do mất máu.

Sau khi sự việc xảy ra, các thuyền viên đã đưa Phạm Nguyễn Hoài Thanh cùng thi thể ông Phong đến công an trình báo sự việc.

Theo lời khai của các thuyền viên, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Thanh bị ông Phong la mắng do có lời nói hỗn với ông.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.