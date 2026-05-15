Mâu thuẫn trong bữa nhậu, 16 đối tượng dùng chai bia làm "vũ khí" hỗn chiến

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản, bắt tạm giam 16 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến, đập phá tài sản xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn phường Hải Châu.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Dương Tiến Thành, Trần Quang Trung, Trần Quang Minh, Ngô Đình Huy, Ngô Duy Khánh, Lê Hữu Nghĩa, Lê Văn Nhân, Lê Đặng Thanh Tùng, Lê Sỹ Anh, Nguyễn Duy Vy, Nguyễn Phước, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Văn Được, Phạm Trung và Zơrâm Chinh (cơ quan công an đang xác minh lai lịch, nơi cư trú).

Các đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khoảng 18h50 ngày 28/12/2025, tại một quán nhậu trên đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, do mâu thuẫn bộc phát trong lúc ăn nhậu, 2 nhóm đối tượng đã xảy ra xô xát, la hét, chửi bới và sử dụng chai bia, ly thủy tinh, bàn ghế ném vào nhau, truy đuổi gây náo loạn khu vực.

Vụ việc khiến nhiều khách đang ăn uống hoảng sợ bỏ chạy, người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Như Nguyệt cũng bị ảnh hưởng, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Ngoài hành vi gây rối, các đối tượng còn làm hư hỏng nhiều tài sản của quán nhậu gồm tivi, máy in hóa đơn, cửa kính cường lực, bàn ghế, chén dĩa, ly thủy tinh và nhiều vật dụng khác. Theo kết luận định giá tài sản, tổng thiệt hại gần 20 triệu đồng.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.