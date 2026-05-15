Mâu thuẫn tiền bạc một người bị đâm tử vong

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ giết người xảy ra vào tối 11/5 tại phường Mỹ Xuyên khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai đối tượng Trịnh Thanh Trung (Ảnh: Công an cung cấp).

Nạn nhân tử vong là ông T.N.H. (SN 1983). Những người bị thương gồm T.H.Đ. (SN 1992), Trịnh Thanh Trung (SN 1980) và T.T.T. (SN 1990). Riêng Q.P.T. (SN 2006), được xác định có liên quan vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, lúc 18h50 ngày 11/5, sau khi nhậu xong, Trung tìm đến nhà ông H. để giải quyết mâu thuẫn liên quan tiền bạc.

Trong lúc cự cãi, hai bên xảy ra xô xát. Dù có người vào can ngăn nhưng vụ việc tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều người tham gia và sử dụng dao và hung khí để đánh nhau.

Hậu quả, ông H. bị đâm nhiều nhát trên cơ thể dẫn đến tử vong do mất máu cấp. Những người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.