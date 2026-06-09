Mâu thuẫn sau đám cưới, một thanh niên bị đánh tử vong

Ngày 9/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quang (SN 1990), Nguyễn Văn Ánh (SN 1989) và Võ Ngọc Thuận (SN 1987), cùng trú tại xã Sơn Cẩm Hà, Đà Nẵng để điều tra về tội Giết người.

Các đối tượng gồm Quang, Ánh, Thuận bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trưa 7/6, anh L.Q.T. (SN 2001) và anh H.V.B. (SN 2001), cùng trú tại xã Việt An (Đà Nẵng) đến dự đám cưới tại xã Sơn Cẩm Hà. Khoảng 15h cùng ngày, sau khi tan tiệc, anh B. xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên địa phương. Trong quá trình xô xát, nhiều người đã tham gia đuổi đánh anh B..

Phát hiện sự việc, anh T. chạy đến khu vực xảy ra mâu thuẫn và bị một nhóm người vây đánh gây thương tích. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đến khoảng 4h ngày 8/6 đã tử vong.

Khi được cơ quan công an mời lên làm việc, các đối tượng liên quan gồm Quang, Ánh, Thuận ban đầu quanh co, né tránh trách nhiệm, đưa ra nhiều lời khai mâu thuẫn nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã từng bước làm rõ bản chất vụ việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng buộc phải thừa nhận hành vi tham gia tấn công anh T. trong thời điểm nạn nhân bị nhiều người vây đánh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng đối tượng, truy xét những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.