Mâu thuẫn đất đai, người đàn ông ở TPHCM mang xăng đốt nhà hàng xóm

Ngày 8/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Hiếu (33 tuổi, ngụ TPHCM) 19 năm tù về tội Giết người và Hủy hoại tài sản. Ngoài mức án trên, tòa buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại gần 600 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Hiếu là cháu ruột của bà H.. Do bức xúc về việc chuyển nhượng căn nhà tại ấp 7, xã Nhà Bè giữa bà H. và anh D., Hiếu nảy sinh ý định đốt nhà anh D. để trả thù.

Bị cáo Nguyễn Chí Hiếu (Ảnh: Xuân Duy).

Ngày 7/4/2023, Hiếu mua 5 lít xăng mang về nhà cất giấu với mục đích thực hiện hành vi đốt nhà anh D..

Ngày 10/4/2023, Hiếu đến nhà anh D. trên đường Huỳnh Tấn Phát, tạt xăng và châm lửa đốt, gây thiệt hại hơn 353 triệu đồng. Tại thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có chị H. đang mang thai và cháu M. (hơn 1 tuổi).

Khi phát hiện sự việc, chị H. đã bế con lên lầu và được hàng xóm giải cứu khỏi đám cháy. Đến ngày 18/4/2023, Hiếu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Nhà Bè cũ khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Quá trình điều tra, tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, thuộc trường hợp giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

Bên cạnh đó, tòa ghi nhận cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đồng ý bồi thường cho bị hại, có nhân thân tốt.