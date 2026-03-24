Mất trắng hơn 4 tỷ đồng vì tin tưởng quy ước ngầm với bạn làm ăn

Ngày 24/3, Công an tỉnh An Giang đã ban hành kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can Phan Văn Đến (34 tuổi, ngụ xã U Minh, tỉnh Cà Mau) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Văn Đến là nhân viên lắp đặt máy quẹt thẻ MPOS - một thiết bị thanh toán thông minh được nhiều người chủ sử dụng quẹt thẻ thanh toán cho khách hàng.

Theo điều tra của công an, tháng 7/2023, ông Q. (41 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) hợp tác làm ăn với Đến.

Ông Q. bàn với Đến nhận khách có nhu cầu quẹt thẻ tín dụng để đổi tiền mặt. Cả 2 đặt ra nhiều quy luật làm ăn để lách luật.

Đối tượng Đến (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo giao kèo, mỗi khi ông Q. tìm được khách hàng có nhu cầu quẹt thẻ nhận tiền mặt, ông sẽ chuyển tiền trước cho Đến để y trực tiếp chi trả cho khách.

Sau khi hoàn tất, ông Q. nhận lại tiền qua tài khoản ngân hàng và 2 bên cùng chia lợi nhuận. Để đảm bảo tính bảo mật, cả 2 thống nhất sử dụng cụm từ “mã chuyển tiền” trong các tin nhắn trao đổi.

Tuy nhiên, trong suốt hai năm 2023 và 2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Đến bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng đã liên tục tạo ra các "mã chuyển tiền" khống - thực chất là những giao dịch không có thật - rồi gửi cho ông Q. để yêu cầu ông chuyển tiền cho mình. Tin tưởng Đến, ông Q. đã nhiều lần chuyển khoản qua số tài khoản của Đến. Số tiền sau khi nhận được, Đến rút tiền mặt để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Sự việc chỉ dừng lại vào ngày 29/3/2024, khi ông Q. đối soát, phát hiện mình đã chuyển cho Đến hơn 4 tỷ đồng để Đến tiêu xài cá nhân.

Ông Q. sau đó đã đến công an để trình báo vụ việc.