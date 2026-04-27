Ly hôn với chồng quốc tịch Mỹ, vợ đòi bồi thường 105 triệu đồng

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa công bố bản án về vụ tranh chấp ly hôn và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là ông N.T. (61 tuổi, quốc tịch Mỹ) và bị đơn là bà N.T.P.U. (35 tuổi, ngụ TPHCM).

Theo đó, tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, công nhận sự thuận tình ly hôn giữa ông T. và bà U.; đồng thời không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn về việc buộc ông T. bồi thường số tiền 105 triệu đồng do tổn thất mất việc làm.

Tòa tuyên ông T. và bà U. được ly hôn (Ảnh: minh họa).

Ông T. và bà U. đăng ký kết hôn vào tháng 2/2022. Sau thời gian chung sống, cả hai phát sinh nhiều mâu thuẫn về quan điểm, tính cách và cách nhìn nhận cuộc sống, khiến đời sống hôn nhân luôn căng thẳng, không thể hàn gắn và đã ly thân.

Vì vậy, ông T. yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn. Hai bên không có con chung, không có tài sản chung nên không yêu cầu tòa xem xét.

Ngày 26/11/2024, bà U. có đơn phản tố, yêu cầu ông T. bồi thường 105 triệu đồng. Theo bà U., đây là khoản thu nhập bị mất do bà đã nghỉ việc trong 15 tháng để học nghề và thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm được ông T. bảo lãnh sang Mỹ sinh sống theo lời hứa.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9/2025, TAND TP Cần Thơ đã chấp nhận yêu cầu ly hôn của ông T. và bác yêu cầu phản tố của bà U..

Sau đó, bà U. kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm bác yêu cầu ly hôn của ông T. và chấp nhận yêu cầu bồi thường của bà.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà U. cho biết chỉ đồng ý ly hôn khi ông T. bồi thường 105 triệu đồng; do ông T. không thực hiện nên bà không đồng ý ly hôn.

HĐXX phúc thẩm nhận định, mâu thuẫn giữa vợ chồng đã trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Vì vậy, việc bà U. không đồng ý ly hôn là không có cơ sở.

Tòa cũng cho rằng, hôn nhân giữa hai bên được xác lập trên cơ sở tự nguyện, đời sống vợ chồng bình đẳng. Việc ông T. (nếu có) hứa bảo lãnh bà U. sang Mỹ xuất phát từ tình cảm trong thời kỳ hôn nhân.

Việc bà U. nghỉ việc là hoàn toàn tự nguyện, không có căn cứ chứng minh bị ép buộc. Đồng thời, đây không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại do ông T. gây ra, nên không phát sinh trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật.

Từ đó, tòa phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm; chấp nhận cho ông T. và bà U. ly hôn.