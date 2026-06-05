Lừa trăm tỷ bằng lời hứa "thưởng vàng", tổng giám đốc nhận án chung thân

Mới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Nam (47 tuổi, quê Ninh Bình), cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS, mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa từng được mở hồi đầu tháng 2 nhưng phải hoãn do vắng mặt nhiều bị hại. Tại phiên xét xử lần này, một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiếp tục không có mặt.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Hoàng Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Theo lời khai của bị cáo, cuối năm 2020, Nam thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ giải pháp tài chính, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS.

Doanh nghiệp được giới thiệu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tài chính, cho vay và cầm cố tài sản.

Bị cáo Hoàng Nam tại phiên tòa từng bị hoãn (Ảnh: Trần Nhung).

Khi chủ tọa hỏi về hiệu quả kinh doanh thực tế, Nam thừa nhận công ty không tạo ra nguồn lợi nhuận như những gì đã cam kết với khách hàng.

“Bị cáo lấy tiền của người này trả cho người kia”, Nam khai.

Theo hồ sơ vụ án, để huy động vốn, Hoàng Nam tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị và trực tiếp thuyết trình về cơ hội đầu tư vào PFS. Công ty quảng bá việc sử dụng nguồn vốn góp để cho vay, từ đó tạo ra lợi nhuận và chi trả lãi suất từ 1,5% đến 6% mỗi tháng cho nhà đầu tư.

Ngoài mức lãi hấp dẫn, những người góp từ 100 triệu đồng trở lên còn được hứa thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Trước bục khai báo, Hoàng Nam khai, việc xây dựng cơ chế hoa hồng, quyền lợi để khuyến khích những người tham gia giới thiệu thêm nhà đầu tư mới. Dù không thừa nhận đây là mô hình đa cấp, bị cáo xác nhận đã sử dụng "đòn bẩy lợi ích" nhằm mở rộng mạng lưới huy động vốn.

Cáo trạng xác định, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc, Hoàng Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty PFS để tổ chức các hoạt động quảng bá, đưa ra thông tin về mức lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng góp vốn.

Tin tưởng vào những lời giới thiệu này, hàng trăm người đã chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Cơ quan tố tụng xác định Nam đã huy động được khoảng 311 tỷ đồng của gần 400 khách hàng.

Tuy nhiên, phần lớn số tiền này không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh như cam kết ban đầu. Quá trình điều tra cho thấy bị cáo đã dùng tiền của người tham gia sau để trả lãi, trả thưởng cho người tham gia trước.

Ngoài ra, số tiền huy động được còn được sử dụng để trả lương nhân viên, thuê trụ sở, tổ chức hội thảo, thanh toán các khoản nợ cá nhân và nhiều chi phí khác. Trong tổng số hơn 311 tỷ đồng huy động được, Hoàng Nam khai đã trả khoảng 9 tỷ đồng tiền gốc cho khách hàng, hơn 37 tỷ đồng tiền lãi và khoảng 42 tỷ đồng để thanh toán nợ cá nhân.

Phần tiền còn lại được bị cáo sử dụng cho hoạt động của công ty và hiện không còn.

Đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ số tiền đã góp với tổng thiệt hại hơn 265 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, khi được hỏi về khả năng khắc phục hậu quả, Hoàng Nam cho biết bản thân không còn tài sản đáng kể và không có khả năng bồi thường cho các bị hại.

Kết quả điều tra cũng cho thấy bị cáo không còn tiền trong các tài khoản ngân hàng và chưa khắc phục được thiệt hại.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan, HĐXX nhận định hành vi của Hoàng Nam là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây thiệt hại đặc biệt lớn và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Từ đó, tòa tuyên phạt Hoàng Nam mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.