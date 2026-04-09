Loan tin giả về CSGT Tây Ninh, người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 9/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, một người đàn ông trú tại tỉnh Ninh Bình vừa bị xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng vì loan tin giả mạo liên quan lực lượng CSGT (PC08, Công an tỉnh Tây Ninh).

Theo công an, trên không gian mạng gần đây xuất hiện nhiều trường hợp mạo danh, lợi dụng hình ảnh lực lượng công an để đăng tải thông tin sai sự thật. Một số đối tượng còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng hình ảnh giả với nội dung giật gân nhằm thu hút người xem, gây hiểu lầm cho người dùng mạng xã hội.

Người đàn ông bị công an lập biên bản xử phạt (Ảnh: M.H.).

Qua công tác theo dõi, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Tây Ninh, phát hiện tài khoản Facebook “Đức Lê” đăng tải nội dung giả mạo liên quan lực lượng CSGT của tỉnh, kèm hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông được tạo dựng bằng công nghệ AI.

Bài viết thu hút nhiều bình luận trái chiều, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng CSGT và Công an tỉnh Tây Ninh.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tài khoản trên do ông L.Đ.K. (trú tại tỉnh Ninh Bình) quản lý, sử dụng. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình mời người này đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông K. nói do thiếu hiểu biết và nhằm mục đích hưởng hoa hồng từ việc quảng cáo bán hàng trên sàn thương mại điện tử (thông qua gắn liên kết) nên đã đăng tải, chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng.

Sau khi làm việc, ông K. đã thừa nhận vi phạm, gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định hiện hành, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình, đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông L.Đ.K. 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, tránh vi phạm pháp luật.