Lộ diện ngân hàng thuê công ty luật khủng bố con nợ ở Tiền Giang

Liên quan đến vụ công an khám công ty luật đòi nợ thuê dọa giết hàng nghìn người trên cả nước, Ngân hàng Phương Đông (OCB) là một trong những ngân hàng, công ty tài chính đã thuê nhóm tội phạm.

Hiện 13 đối tượng là cầm đầu, nhân viên cộm cán trong Công ty Luật TNHH Pháp Việt đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Khủng bố.

Công an đột kích Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang).

Theo kết quả xác minh của Viện KSND thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), anh N.V.B. ở thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) vay 50 triệu đồng tại Ngân hàng Phương Đông (OCB) từ năm 2019, sau đó mất khả năng trả nợ.

Đến tháng 7/2022, OCB chuyển hợp đồng vay của anh B. cho Công ty Luật TNHH Pháp Việt (địa chỉ tại tòa nhà T&T Dancesport, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM) đòi nợ thay với hoa hồng cao.

Từ khi được OCB chuyển hợp đồng, Công ty Luật TNHH Pháp Việt đã cho nhiều nhân viên đe dọa, khủng bố tinh thần anh B. để đòi nợ với khoản tiền 100 triệu đồng.

Bị dọa giết vợ con, anh B. đã sợ hãi gom góp hết khả năng được 10 triệu đồng trả cho OCB. Chưa thu được đủ tiền nên nhóm nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt vẫn không ngừng đe dọa anh B., hành vi ngày càng manh động.

Đỉnh điểm, nhóm đối tượng đã nhiều lần gọi điện tới ban giám hiệu Trường tiểu học Phan Văn Kiều (thị xã Cai Lậy) nơi con anh B. đang học, yêu cầu nhà trường cho con anh B. nghỉ học, nếu không sẽ "không để yên cho gia đình các giáo viên".

Không được đáp ứng, ngày 27/10/2022, nhóm nhân viên của Công ty Luật TNHH Pháp Việt đã đưa một bình ga tới tại Trường tiểu học Phan Văn Kiều và đe dọa "sẽ cho nổ cả trường".

Hà Thị Hiệp là đối tượng đã đe dọa cho nổ trường cấp I để đòi nợ (Ảnh: CATG).

Sự việc sau đó được nhà trường trình báo công an.

Sau quá trình điều tra, ngày 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an TPHCM đột kích trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt, bắt nhiều đối tượng cùng nhiều tang vật.

Đến cuối tháng 2, hai đối tượng Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi) và Hà Thị Hiệp (33 tuổi) là nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt trực tiếp đe dọa khủng bố anh B. cùng Trường tiểu học Phan Văn Kiều đã bị bắt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai Công ty Luật TNHH Pháp Việt không có nhân sự nào có văn bằng luật. Công ty này có 15 nhóm nhân viên, mỗi nhóm trên dưới 15 người, chuyên đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.

Mỗi tháng nhóm đối tượng nhận xử lý từ hơn 140 nghìn đến hơn 240 nghìn hợp đồng vay nợ từ các ngân hàng, công ty tài chính. Hoa hồng đòi nợ thuê là từ 25% đến 35% khoản tiền đòi được.

Trong quá trình hoạt động, nhóm đối tượng đã đòi được gần 1.000 tỷ đồng. Để đòi được nợ, nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt không từ thủ đoạn, đe dọa giết người khắp cả nước.