Liều lĩnh mang 8 bánh heroin từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04 - Công an tỉnh Nghệ An) vừa phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang một đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin.

Tang vật của vụ án (Ảnh: NTV).

Vào tháng 11, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số nhóm đối tượng người Mông Lào (trú tại Lào), móc nối với số đối tượng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An.

Cơ quan công an xác định "mắt xích" quan trọng của đường dây là Quang Văn Toàn (SN 1998, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn); Toàn có vai trò tiếp nhận, cất giấu ma túy do các đối tượng từ Lào đưa bằng đường tiểu ngạch sang Việt Nam.

Đối tượng Quang Văn Toàn tại cơ quan điều tra (Ảnh: NTV).

Sau quá trình điều tra, theo dõi, đến khoảng 3h35, ngày 5/12, tại bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn), Phòng PC04 chủ trì, phối hợp Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt quả tang Quang Văn Toàn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 8 bánh heroin.

Hiện, chuyên án đang được Phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.