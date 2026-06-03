Liên tiếp phát hiện người dân trồng cần sa tại nhà ở TPHCM

Ngày 3/6, Công an phường Tây Nam cho biết, cơ quan này đang lập hồ sơ xử lý ông P.B.H. (41 tuổi) về hành vi trồng, tàng trữ và sử dụng cần sa.

Ông H. cùng số cần sa trồng tại nhà (Ảnh: Công an phường Tây Nam).

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, lúc 22h40 ngày 31/5, Công an phường Tây Nam kiểm tra hành chính nhà của ông H. tại ấp Rạch Bắp. Qua kiểm tra nhanh, ông H. dương tính với ma túy, loại cần sa.

Ông H. khai nhận nguồn gốc cần sa đã sử dụng là do ông H. tự trồng được.

Kiểm tra căn nhà của ông H., công an phát hiện khu vực trước và sau nhà có trồng 34 cây cần sa. Kiểm tra khu vực bếp, công an tiếp tục phát hiện 2 hũ nhựa chứa hoa, lá, cành cây khô nghi là cần sa, cùng 2 bộ dụng cụ tự chế dùng để sử dụng cần sa.

Toàn bộ tang vật được Công an phường Tây Nam lập biên bản, niêm phong và tiếp tục xác minh.

Số cần sa phơi khô để ông H. sử dụng (Ảnh: Công an phường Tây Nam).

Trước đó, khoảng 1h ngày 22/5, Công an xã Nhuận Đức kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Nhuận Đức (ấp Ngã Tư), phát hiện T.H.Q.L. (33 tuổi) và H.T. (22 tuổi, vợ L.) dương tính với chất ma túy là cần sa. Trúc khai mua cần sa của một phụ nữ tại xã Phú Hòa Đông.

Mở rộng điều tra, Công an xã Nhuận Đức xác định người phụ nữ trên là N.T.N. (68 tuổi) và mời về làm việc. Tại cơ quan công an, bà N. thừa nhận đã hai lần bán cần sa cho H.T. với giá 200.000 đồng/gói.

Vườn cần sa của bà N. tại xã Phú Hòa Đông (Ảnh: Công an xã Nhuận Đức).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của bà N. tại xã Phú Hòa Đông, công an phát hiện phía sau vườn nhà có trồng 72 cây cần sa, tổng khối lượng khoảng 23,9kg. Bà N. phân trần trồng số cây này cho gà ăn, nhưng nếu có ai hỏi mua thì bán lại.

Công an xã Nhuận Đức đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà N. để tiếp tục điều tra, xử lý.