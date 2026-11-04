Công an phường Phong Châu (Phú Thọ) vừa phát hiện ông Đ.D.T. (42 tuổi, trú tại phường Phong Châu) đang cất giữ tại nhà một khẩu súng nén hơi sử dụng bình nén khí và 187 viên đạn chì.

Khẩu súng phát hiện tại nhà của ông T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh ban đầu, ông T. khai nhận mua súng qua Facebook từ một người không rõ lai lịch với giá 10 triệu đồng, mục đích để sử dụng bắn chim.

Sau khi lập hồ sơ, thu giữ tang vật, Công an phường Phong Châu tiếp tục làm rõ nguồn gốc, chủng loại khẩu súng và số đạn nhằm củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại súng, đạn và vũ khí dưới mọi hình thức; không giao dịch, mua bán vũ khí không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc trường hợp nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, người dân kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xác minh, xử lý.