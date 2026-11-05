Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã làm rõ nhóm 13 người nước ngoài tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tại căn biệt thự ở phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng).

Nhóm người tổ chức lừa đảo qua mạng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó ngày 28/10, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra căn biệt thự, phát hiện 13 người nước ngoài đang cư trú, sử dụng máy tính và các phương tiện điện tử để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định X.Z. (SN 1993, quốc tịch nước ngoài) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động tại căn biệt thự.

Đối tượng A.P. (SN 2001, quốc tịch nước ngoài) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc cho 10 người khác. H.S. (SN 1992, quốc tịch nước ngoài) được thuê phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm và phục vụ sinh hoạt cho cả nhóm.

Hoạt động của nhóm người này được tổ chức theo mô hình khép kín, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể từ quản lý, cung cấp dữ liệu khách hàng đến tiếp cận, tạo lòng tin và hướng dẫn bị hại chuyển tiền.

Theo kết quả xác minh, ngày 27/8, Z. nhập cảnh Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng tìm địa điểm tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng. Ngày 9/9, đối tượng thuê căn biệt thự tại phường Điện Bàn Đông lắp đặt internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động phục vụ hoạt động phạm tội.

Sau đó, Z. tuyển 11 người nước ngoài khác sang làm việc, bố trí ăn ở và giữ hộ chiếu. Từ ngày 1/10, 10 người nước ngoài được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người, dưới sự điều hành của A.A.P. (SN 2001, quốc tịch nước ngoài). Các đối tượng sử dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận khách hàng.

Để thúc đẩy hoạt động lừa đảo, Z. hứa trả lương 700 USD/tháng, thưởng chuyên cần 200 USD; áp dụng mức phạt 400-1.000 USD nếu không đạt doanh thu và thưởng 5-13% doanh thu đối với nhóm đạt từ 10.000 USD trở lên.

Các đối tượng nhắn tin làm quen, giả danh nữ giới để tạo dựng quan hệ tình cảm, lấy lòng tin. Sau đó, nhóm này dụ nạn nhân truy cập website, đăng ký tài khoản và nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Có thành viên tiếp cận khoảng 50 người mỗi ngày để tìm kiếm nạn nhân.

Sau khi bị hại chuyển tiền, thông tin giao dịch được đưa lên nhóm nội bộ để những người chưa rõ danh tính sử dụng công cụ tự động trên Telegram quy đổi từ đồng Rupiah sang tiền điện tử USDT.

Cuối ngày, toàn bộ số tiền thu, chi được tổng hợp, quy đổi sang USDT và chuyển về địa chỉ ví điện tử do Z. cung cấp với mức phí giao dịch 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.