Lật tẩy bí mật bên dưới gầm rơ-moóc xe đầu kéo

Sáng 23/4, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng biên phòng vừa phối hợp Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển chất lỏng nghi là dầu diesel qua biên giới.

Tài xế độ chế bình chứa dưới gầm rơ-moóc xe đầu kéo để chứa 880 lít dầu đưa sang Lào bán kiếm lời (Ảnh: Hồng Anh).

Lúc 12h ngày 22/4 tại barie số 1 khu vực cửa khẩu, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang, kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 11H-007.98, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 11R-001.36, do ông Lê Ngọc Lâm (SN 1979, trú tại phường Hải Vân, Đà Nẵng) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm rơ-moóc có một két kim loại hình trụ, đường kính khoảng 0,7m, dài 2,56m, được hàn cố định vào khung xe. Bên trong chứa chất lỏng nghi là dầu diesel.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lâm khai nhận số chất lỏng trên là dầu diesel, khối lượng khoảng 880 lít, được mua tại một cây xăng trên địa bàn xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng với số tiền hơn 24,5 triệu đồng, mục đích vận chuyển qua Lào bán lại kiếm lời.

Vụ việc đã được lực lượng chức năng lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.