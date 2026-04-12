Lập tài khoản giả vợ cũ rồi đăng thông tin tìm người "giao lưu tình cảm"

Ngày 12/4, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho hay, cơ quan chức năng đang xử lý những trường hợp sử dụng hình ảnh, thông tin giả nhằm xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ông H.Q.L. có mối quan hệ tình cảm với bà B.C.T.. Sau khi 2 người chia tay, ông L. xảy ra mâu thuẫn với ông B. (chồng cũ bà T.).

Ông L. đã lập tài khoản Zalo “ảo”, đăng nhiều hình ảnh, thông tin sai sự thật về ông B. như mượn tiền bà T. nhưng không trả, làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của ông B..

Cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm đối với ông N.T.K. (Ảnh: Công an Cà Mau).

Trong một vụ việc khác, ông N.T.K. sau khi ly hôn với bà N.K.T., đã lập tài khoản Facebook “ảo”, dùng hình ảnh bà T. rồi đăng thông tin, hình ảnh bà T. lên các hội nhóm tìm người “giao lưu tình cảm”.

Mục đích của ông K. nhằm xúc phạm uy tín, danh dự của bà T..

Để che giấu hành vi của mình, ông K. sử dụng thiết bị điện tử không thường sử dụng để đăng nhập tài khoản Facebook “ảo” nói trên.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.