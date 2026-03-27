Lập 3 Facebook truyên truyền chống nhà nước, Nguyễn Duy Niệm lĩnh án

Ngày 27/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Duy Niệm (SN 1968, trú xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, từ ngày 12/8/2018 đến ngày 16/5/2025, Nguyễn Duy Niệm đã đăng tải 20 bài viết, phát tán và tuyên truyền 72 bài viết trên các tài khoản Facebook Nguyễn Duy Niệm, Khải Nguyên và An Khang do ông ta lập ra.

Bị cáo Nguyễn Duy Niệm tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Các bài viết được đăng tải có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phỉ báng chính quyền nhân dân nhằm gieo rắc tư tưởng nghi ngờ, bất mãn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa; kích động tư tưởng, hành động chống đối, oán ghét, căm thù chính quyền hoặc xúc phạm chính quyền nhân dân.

Cơ quan chức năng cũng xác định các thông tin bịa đặt cho Nguyễn Duy Niệm đăng tải gây hoang mang trong nhân dân, gây chiến tranh tâm lý, kích động người dân chống chính quyền, xâm phạm sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chế độ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Duy Niệm, cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông này tàng trữ 2 cuốn sách có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa cũng như căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm nhận định Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Duy Niệm về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Niệm 5 năm tù và 2 năm quản chế.