Ngày 5/11, thông tin từ Công an xã Tuy An Nam (Đắk Lắk), đơn vị đã phối hợp Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vận động đối tượng Huỳnh Lộc (53 tuổi, trú tại thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam) tự nguyện ra trình diện để chấp hành án phạt tù.

Được cơ quan chức năng vận động, đối tượng Huỳnh Lộc (áo vàng) đã trở về địa phương để chấp hành án phạt tù (Ảnh: Công an xã Tuy An Nam).

Theo thông tin từ cơ quan công an, Huỳnh Lộc bị Tòa án nhân dân khu vực 14 tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù về các tội Làm nhục người khác và Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Ngày 9/7, cơ quan tòa án đã ban hành quyết định thi hành án phạt tù đối với Lộc. Tuy nhiên, thay vì chấp hành bản án, Lộc đã âm thầm rời khỏi nơi cư trú, khiến cơ quan chức năng không thể xác định được tung tích.

Đến ngày 7/8, Tòa án nhân dân khu vực 14 tỉnh Đắk Lắk có công văn đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Lộc.

Tiếp nhận đề nghị này, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Tuy An Nam triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, nắm tình hình và kiên trì vận động người thân trong gia đình khuyên Lộc tự giác trở về chấp hành bản án.

Sau quá trình thuyết phục, Lộc đã tự nguyện trở về địa phương và đến Công an xã Tuy An Nam trình diện để chấp hành án phạt tù theo quy định.