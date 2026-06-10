Kinh doanh sách tiếng Anh điện tử lậu, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 3 bị can (danh tính chưa được công bố) để điều tra về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đấu tranh với các đường dây kinh doanh sách tiếng Anh điện tử (Ebook) trái phép trên không gian mạng.

2 trong số 3 đối tượng bị công an bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cơ quan công an xác định các đối tượng đã sao chép trái phép hàng trăm đầu sách có bản quyền, sau đó đăng tải lên các website, không gian mạng để quảng cáo, chào bán cho người học trên phạm vi cả nước.

Theo công an, hoạt động vi phạm được tổ chức tinh vi, diễn ra trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền, làm thất thu nguồn thu hợp pháp của các nhà xuất bản và tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực xuất bản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh Ebook trái phép.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên không gian mạng; đồng thời khuyến cáo người dân ưu tiên sử dụng các sản phẩm có bản quyền, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.