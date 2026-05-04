Không có chuyện công an thông báo “phạt nguội” qua tin nhắn

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được tin nhắn thông báo vi phạm giao thông, thường gọi là “phạt nguội”, kèm yêu cầu truy cập vào đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia để kiểm tra và nộp phạt.

Theo Công an Hà Nội, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng gửi tin nhắn với nội dung thông báo chủ phương tiện có lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông chưa xử lý, sau đó yêu cầu người dân truy cập vào đường link được đính kèm.

Trang web giả mạo này được thiết kế có giao diện giống Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhằm tạo lòng tin cho người nhận. Khi người dân nhập các thông tin như số thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc các dữ liệu cá nhân khác, đối tượng lừa đảo có thể chiếm quyền kiểm soát thẻ, từ đó rút tiền trong tài khoản.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, không cung cấp thông tin thẻ ngân hàng, mã OTP, mật khẩu tài khoản cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.

Công an TP Hà Nội khẳng định, hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại.

Tin nhắn giả mạo để lừa đảo (Ảnh: Công an Hà Nội).

Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan công an để làm việc theo quy định.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan công an, không làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại lạ hoặc đường link không rõ nguồn gốc.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ www.csgt.vn hoặc sử dụng ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vận hành.