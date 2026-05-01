Khống chế người đàn ông nước ngoài đập phá đồ đạc, đánh người ở Tây Hồ

Sáng 1/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết, công an phường này vừa kịp thời ngăn chặn, khống chế một người đàn ông nước ngoài có biểu hiện say rượu bia rồi ném đồ đạc và xô xát với người dân.

Người đàn ông nước ngoài (cởi trần) có biểu hiện say xỉn rồi đánh một nam thanh niên trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo vị lãnh đạo, khoảng 19h30 ngày 30/4, Công an phường Tây Hồ nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực đường Xuân Diệu, Tây Hồ, xuất hiện một người nước ngoài có biểu hiện say rượu bia và vi phạm nêu trên.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tây Hồ đã xuống hiện trường ngăn chặn và đưa người nước ngoài về trụ sở để làm rõ.

"Tuy nhiên đến 8h45 ngày 1/5, người đàn ông nước ngoài mới cung cấp họ tên là ông P.J.F. (SN 1973, quốc tịch Phần Lan), người này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 13/3. Lực lượng chức năng đang xác minh nhân thân, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ vụ việc", lãnh đạo UBND phường Tây Hồ nói.

Cảnh sát khống chế người đàn ông nước ngoài (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội đăng tải bài viết kèm nhiều đoạn clip liên quan đến sự việc trên.