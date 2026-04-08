Khống chế nam thanh niên dùng hung khí tấn công tài xế xe ghép ở Linh Đàm

Ngày 8/4, Công an Hà Nội cho biết Công an phường Hoàng Liệt đã bắt giữ Phạm Hoàng Dũng (23 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra về hành vi tấn công một tài xế ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h10 ngày 6/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo về việc tại khu vực trước chung cư HH1C Linh Đàm xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, dùng hung khí tấn công tài xế xe ghép.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an phường Hoàng Liệt nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ nghi phạm.

Cơ quan chức năng xác định người này là Phạm Hoàng Dũng. Theo nhà chức trách, Dũng thường xuyên sử dụng ma túy và mới gây ra một vụ cố ý gây thương tích khác trên địa bàn phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.