Khởi tố vụ xe tải lao xuống vực làm 3 người chết ở Lâm Đồng

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vô ý làm chết người” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với vụ tai nạn làm 3 người chết, 1 người bị thương xảy ra ở triền núi Tazon, thôn 2, xã Hàm Thuận.

Theo cảnh sát, sáng 8/4, anh Trương Tuấn Trường (SN 1999, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển xe tải chở vật tư thi công công trình đến khu vực núi Tazon cho Công ty TNHH Global Construction.

Ô tô biến dạng sau khi rơi xuống vực (Ảnh: Trần Nguyên).

Sau khi dừng xe tại triền núi, Trường cùng các công nhân bốc dỡ hàng hóa xuống điểm tập kết. Khi việc bốc hàng hoàn tất, tài xế ngồi trên cabin, trong khi trên thùng xe vẫn còn 3 công nhân.

Lúc này, xe tải bất ngờ tự di chuyển về phía trước, lao nhanh xuống dốc rồi rơi xuống khuôn viên Công ty CP Tazon ở chân núi.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong, gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (SN 1989, trú tại thôn 2, xã Hàm Thuận); Lê Văn Mười (SN 1977, trú tại thôn 3, xã Hàm Thuận) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 2001, quê Cần Thơ).

Tài xế Nguyễn Tấn Trường bị thương, được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi đậu xe trên triền dốc.