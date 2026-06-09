Khởi tố vụ án giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng Louis Vuitton, Gucci, Dior

Chiều 9/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra ngày 22/5 tại phường Vĩnh Phúc.

Lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh GIOR (số 61 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc) do ông Nguyễn Quốc Hoàng Giang (SN 1986) làm chủ có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Quần áo, giày dép, túi xách, ví và kính mang dấu hiệu của các nhãn hiệu nổi tiếng được bày bán tại cửa hàng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Qua kiểm tra, công an ghi nhận cơ sở này đang bày bán 617 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi xách, ví và kính mang dấu hiệu của các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Burberry, Lacoste, Adidas và Hermès.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với công an, ông Giang khai nhận số hàng hóa không phải hàng chính hãng mà được mua thông qua mạng xã hội, đưa về cửa hàng bán kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ sau đó xác định đây là những sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Chủ cơ sở khai nhận số hàng hóa không phải chính hãng, được mua thông qua mạng xã hội (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn.