Khởi tố thuyền trưởng nhận giữ thuê thiết bị giám sát của tàu cá khác

Ngày 12/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Văn Tấn (38 tuổi, trú tại phường Phú Yên) để điều tra về tội Vi phạm các quy định về khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản.

Theo điều tra, ngày 7/2/2023, Tấn là thuyền trưởng tàu cá PY-92008-TS, đã điều khiển tàu xuất bến từ cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên) ra khơi đánh bắt cá ngừ.

Đối tượng Huỳnh Văn Tấn bị khởi tố (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Khi tàu cách bờ khoảng 115 hải lý, Tấn neo tàu để nhận giữ hộ thiết bị giám sát hành trình của nhiều tàu cá nhằm giúp các phương tiện này né tránh sự quản lý của cơ quan chức năng. Với mỗi trường hợp, Tấn được trả công từ 7-10 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Tấn đã vi phạm quy định về khai thác thủy, hải sản hợp pháp, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, giám sát, cảnh báo và hỗ trợ tàu cá trên biển. Vụ việc này ảnh hưởng đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh trật tự vùng biển.