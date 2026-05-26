Khởi tố thêm 2 người trong đường dây đánh bạc trực tuyến

Ngày 26/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm 2 bị can về tội Đánh bạc, liên quan vụ án xảy ra tại Hưng Yên và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hai bị can gồm N.D.H, 28 tuổi, trú xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa và T.V.H. (45 tuổi, trú phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh).

Bị can N.D.H. bị khởi tố về tội đánh bạc (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với B.V.A. (20 tuổi, trú phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội) về cùng tội danh.

Theo kết quả điều tra, trong các ngày 26/2 và 4/3, N.D.H. và T.V.H. sử dụng điện thoại di động truy cập một số website đánh bạc, đăng nhập bằng tài khoản được tạo từ trước.

Sau khi đăng nhập, các bị can dùng tài khoản ngân hàng chuyển tiền qua mã QR do website cung cấp để nạp tiền và tham gia các game bài trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.