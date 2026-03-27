Khởi tố tài xế xe đầu kéo gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy 150km

Ngày 27/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đoàn (SN 1985, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra, vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h30 ngày 23/3, tại km 20+300, đường tỉnh 547, thuộc địa phận thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn điều khiển ô tô đầu kéo container biển kiểm soát Hải Phòng di chuyển đến địa điểm trên và xảy ra va chạm với xe máy do chị T.T.A. (SN 1985) điều khiển, chở theo N.S.M. (SN 2008, cùng trú tại xã Cổ Đạm).

Vụ tai nạn khiến chị A. tử vong trên đường đi cấp cứu, xe máy hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, Đoàn lái ô tô đầu kéo rời khỏi hiện trường.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát hệ thống camera an ninh và khoanh vùng phương tiện nghi vấn.

Đến 14h30 ngày 24/3, cảnh sát tìm ra tài xế Nguyễn Văn Đoàn khi người này và phương tiện đang ở địa bàn xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 150km.