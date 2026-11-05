Ngày 5/11, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Hoàng (SN 1988, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo công an, vào 18h54 ngày 26/7, Hoàng điều khiển ô tô trên đường ĐT725, lưu thông đến đoạn thuộc thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà (Lâm Đồng) xảy ra va chạm với xe máy do ông Bùi Văn Chung (SN 1972, trú tại xã Tân Hà Lâm Hà) điều khiển chiều ngược lại.

Thời điểm này, ông Chung chở theo bà Phùng Thị Sinh (SN 1981, trú tại xã Tân Hà Lâm Hà).

Ô tô bị hư hỏng sau va chạm (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Tai nạn làm ông Chung và bà Sinh bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện. Va chạm làm 2 phương tiện hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Phạm Minh Hoàng đã sử dụng rượu, bia, điều khiển ô tô không đúng phần đường quy định, dẫn đến tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra, xử lý theo quy định.