Khởi tố tài xế lái ô tô tông 3 người trong một gia đình ở Lâm Đồng

Ngày 4/2, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Phú Lưu (SN 1985, trú tại xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Phạm Phú Lưu bị công an bắt giữ (Ảnh: Văn Minh).

Theo điều tra của công an, vào 14h ngày 17/1, Phạm Phú Lưu điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn thuộc thôn Đưng K’si, xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), sau đó tăng ga, lấn trái đường để vượt 3 xe máy chạy cùng chiều phía trước. Lúc người này lái ô tô vượt lên, bất ngờ tông trúng xe máy do một người dân điều khiển chở theo vợ, con nhỏ.

Hậu quả, tai nạn làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Cơ quan công an điều tra, xác định Phạm Phú Lưu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.