Khởi tố tài xế gây tai nạn trên đèo Tô Na làm 3 người tử vong

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đã khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Văn Hậu (SN 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Hậu là tài xế điều khiển xe khách gặp tai nạn nghiêm trọng trên đèo Tô Na (đoạn qua xã Uar, Gia Lai) vào ngày 8/5 khiến 3 người tử vong, 3 hành khách khác bị thương.

Tài xế Trần Văn Hậu (Ảnh: Văn Hoàng).

Theo kết quả điều tra của công an, tài xế Hậu đã không làm chủ tốc độ khi vào khúc cua dẫn đến mất lái và gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Như Dân trí thông tin, lúc 5h40 ngày 8/5, ô tô khách biển kiểm soát 77F-000.xx, do tài xế Trần Văn Hậu điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Phú Túc đi phường Pleiku. Khi đến đèo Tô Na, phương tiện bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường bên trái rồi lật nghiêng.

Hiện trường vụ lật xe khách khiến 3 người tử vong, 3 hành khách khác bị thương (Ảnh: Hoàng Thanh).

Hậu quả khiến các hành khách V.T.H. (SN 1951), L.K.H. (SN 1989) và N.V.H. (SN 1980), đều trú tại Gia Lai, tử vong. Ba người khác bị thương, được người dân đưa đi điều trị tại các cơ sở y tế tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.