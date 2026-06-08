Khởi tố nhóm thanh niên cướp xe máy lúc rạng sáng

Ngày 8/6, Công an Hải Phòng cho biết, rạng sáng 1/6, em H.V.N (SN 2010, trú phường Hải Dương, TP Hải Phòng) cùng bạn điều khiển xe máy đi chơi. Khi đến khu vực Lộng Chương, phường Thành Đông, hai người bị một nhóm thanh niên chặn xe, hành hung và cướp tài sản.

Các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan chức năng, nhóm này đã lấy chiếc xe máy của nạn nhân. Trong cốp xe có một điện thoại iPhone XS. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 10 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Thành Đông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng và Công an xã Nam An Phụ tổ chức truy xét, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 người gồm Nguyễn Ngọc Bảo (SN 2005), Hoàng Văn Nghĩa (SN 2009), Nguyễn Khắc Đạt (SN 2008), Vì Việt Anh (SN 2006) và Nguyễn Văn Hoàn (SN 2007).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố cả 5 bị can về hành vi cướp tài sản.

Vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.