Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn

Ngày 4/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan các hành vi về ma túy.

Các bị can gồm Nguyễn Trung Hiến (SN 1977, trú tổ 3, khu Tân Lập 5, phường Quang Hanh) bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Đức Minh (SN 1987, trú tổ 2, khu Tân Lập 5, phường Quang Hanh) và Nguyễn Văn Ninh (SN 1996, trú thôn 10, đặc khu Vân Đồn) bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 16/4, tại khu vực gầm cầu vượt km6, tổ 3, khu 1A, phường Quang Hanh, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang Nguyễn Trung Hiến khi đang cất giấu trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ của Hiến 0,378g Methamphetamine. Từ kết quả điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Đoàn Đức Minh và Nguyễn Văn Ninh để làm rõ nguồn gốc số ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và trên người hai bị can, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy và các dụng cụ sử dụng. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là gần 77g.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận cất giữ số ma túy nhằm mục đích bán kiếm lời.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra.