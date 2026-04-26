Khởi tố nhóm đối tượng mang hung khí đuổi chém nhau khiến cả khu hoảng loạn

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 11 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cảnh sát, đêm 21/12/2025, 2 nhóm thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi đi xe máy, mang theo dao, kiếm đuổi đánh nhau dọc đường quốc lộ 39 và đường liên thôn thuộc các xã Hưng Hà, Diên Hà, Long Hưng để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả khiến một đối tượng bị thương tích.

Nhóm đối tượng này trong quá trình rượt đuổi, chém nhau gây náo loạn khu dân cư, khiến người đi đường khiếp sợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai lực lượng điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.