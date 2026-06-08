Khởi tố nhóm đối tượng giật điện thoại của thiếu niên 15 tuổi

Ngày 8/6, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trương Văn Phương Thanh (26 tuổi), Nguyễn Hoàng Sil (32 tuổi) và Cù Thanh Tâm (36 tuổi), cùng ngụ tại các khóm thuộc phường Long Phú, tỉnh An Giang.

Từ trái sang là Nguyễn Hoàng Sil, Trương Văn Phương Thanh, Cù Thanh Tâm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, lúc 16h40 ngày 24/5, em V.T.K. (15 tuổi, ngụ xã Phú Lâm) đạp xe đi tập thể dục trên đoạn đường từ phường Long Phú hướng về cầu Tân An (xã Tân An). K. bị hai đối tượng đi xe máy Exciter áp sát, giật phăng chiếc điện thoại di động hiệu Redmi màu trắng đang để trên ghi đông xe.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân An đã khoanh vùng và xác định 2 đối tượng nghi vấn là Trương Văn Phương Thanh và Nguyễn Hoàng Sil. Làm việc với công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra đồng bọn là Cù Thanh Tâm.

Các đối tượng khai nhận, Thanh là người điều khiển xe mô tô chở Sil, đồng thời dùng chân đẩy xe máy bị hỏng của Cù Thanh Tâm. Khi đến tuyến dân cư khóm Long Quới A (phường Long Phú), Tâm phát hiện K. đang chạy xe đạp cùng chiều, trên xe có điện thoại nên đã "bật đèn xanh" cho đồng bọn: "Thằng nhỏ có điện thoại trên ghi đông kìa, làm đi".

Nhận tín hiệu từ đồng bọn, Thanh điều khiển xe chở Sil bám theo mục tiêu. Khi đến khu vực một cây xăng thuộc ấp Long Hiệp (xã Tân An), Thanh áp sát em K. để Sil dùng tay phải giật lấy chiếc điện thoại.

Sau khi gây án, cả 3 chạy về nhà Tâm mở khóa màn hình rồi đem bán tài sản cướp được với giá 2,5 triệu đồng, lấy tiền chia nhau.