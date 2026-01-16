Khởi tố nguyên chủ tịch một xã ở Tuyên Quang

Ngày 16/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Sùng Sào Diu (SN 1975, ở xã Pờ Ly Ngài), nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài; Nguyễn Thị Nụ (SN 1982, ở xã Hoàng Su Phì), nguyên kế toán UBND xã Pờ Ly Ngài và Nguyễn Đăng Hoan (SN 1978, ở xã Hoàng Su Phì); cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng công trình đường giao thông bê tông nông thôn từ thôn Pô Chuông đi trung tâm xã Pờ Ly Ngài, các đối tượng trên đã làm trái quy định, lập khống hồ sơ nghiệm thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 495 triệu đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.