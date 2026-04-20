Khởi tố người phụ nữ cố tình bán hàng rong trong sân bay Nội Bài

Ngày 20/4, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với bà N.T.T. (45 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, ngày 8/4, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ cổng K1 đến kho hàng ACSV thuộc khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện bà N.T.T. có hành vi bán hàng rong trái phép.

Khu vực bà T. gây rối (Ảnh: Sân bay Nội Bài).

Trong quá trình kiểm tra, xử lý, người này không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng mà la hét, đập phá, vứt đồ ra lòng đường, gây cản trở giao thông và làm mất trật tự công cộng tại khu vực sân bay.

Nhà chức trách xác định, vụ việc ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn, tác động đến hoạt động tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và gây dư luận không tốt.

Trước khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu bà N.T.T. ký cam kết chấp hành quy định, không tái phạm. Tuy nhiên, người này vẫn cố tình vi phạm.

Công an đánh giá đây là vụ việc mang tính cảnh báo đối với những trường hợp cố tình không chấp hành quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Cũng theo cơ quan chức năng, trong quý I/2026, nhờ sự vào cuộc của Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài và các lực lượng phối hợp, tình trạng bán hàng rong và các vụ gây rối trật tự công cộng tại khu vực cảng đã cơ bản được kiểm soát.