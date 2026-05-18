Khởi tố người đàn ông "yêu" bạn gái nhỏ hơn 16 tuổi

Ngày 18/5, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Thương (31 tuổi, trú tại xã Ea Wer, Đắk Lắk) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 1, Thương quen biết với thiếu nữ 15 tuổi (trú tại xã Ea Wer). Quá trình trò chuyện, đôi bên nảy sinh tình cảm.

Từ ngày 20/2 đến ngày 9/3, Thương cùng "người yêu nhí" đã 3 lần quan hệ tình dục với nhau tại nhà riêng của Thương. Dù biết người yêu mới 15 tuổi nhưng Thương vẫn làm "chuyện người lớn".

Ngày 9/3, khi thấy bé gái có nhiều biểu hiện lạ, người thân đã gặng hỏi và cháu gái đã kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, phía gia đình này đã làm đơn tố cáo Thương đến cơ quan công an.