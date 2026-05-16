Khởi tố người đàn ông mua súng hơi bắn chim, cất giấu trong nhà

Ngày 16/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đức Anh (SN 1982, trú phường Nam Hoa Lư) để điều tra tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ tại chỗ ở của Phạm Đức Anh 1 khẩu súng hơi và 1 viên đạn bằng kim loại hình trụ tròn. Khẩu súng và viên đạn trên đều thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật.

Phạm Đức Anh khai nhận, trước đó mua khẩu súng dạng súng hơi và đạn kim loại khi đi làm ở TPHCM với mục đích để bắn chim. Đức Anh đã sử dụng súng một lần để bắn chim tại khu vực địa phận TPHCM nhưng khi đang sử dụng thì súng bị kẹt đạn.

Đức Anh mang khẩu súng trên về cất giấu tại nhà ở phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho đến khi bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ.