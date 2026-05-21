Khởi tố người đàn ông mua rắn hổ chúa trên mạng về sử dụng

Ngày 21/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Huy (SN 1987, trú xã Hiển Khánh, Ninh Bình) để điều tra tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đối tượng Nguyễn Đình Huy cùng tang vật là cá thể rắn hổ chúa bị cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, Công an xã Hiển Khánh phối hợp Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình phát hiện Nguyễn Đình Huy điều khiển xe máy chở theo một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính và phát hiện bên trong thùng xốp có một cá thể rắn hổ chúa (đã chết), là động vật trong nhóm nguy cấp, quý, hiếm.

Huy không xuất trình được giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cá thể rắn hổ chúa.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Huy khai nhận đã mua cá thể rắn hổ chúa từ một người không rõ lai lịch trên mạng xã hội để sử dụng với mục đích cá nhân.