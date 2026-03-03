Khởi tố người đàn ông hành hạ vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Minh (32 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội Hành hạ vợ, con.

Theo cơ quan điều tra, Phan Văn Minh là người có tính côn đồ, thường xuyên đánh đập, hành hạ vợ con khi không vừa ý.

Phan Văn Minh (Ảnh: Bộ Công an).

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19/2 đến 22/2, y đã 4 lần đánh, hành hạ vợ là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi, đang mang thai) và con gái là cháu P.T.M.T. (13 tuổi).

Trước đó ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến tiếp nhận tin báo về việc cháu M.T. bị bố đẻ là Phan Văn Minh trói lại, sau đó dùng tay, chân và chổi đánh gây thương tích, bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.