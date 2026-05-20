Khởi tố người đàn ông giăng điện bẫy chuột khiến hàng xóm tử vong

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùy (SN 1978, trú tại xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người, quy định tại khoản 2, Điều 123, Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 7/5, Nguyễn Văn Tùy mang theo bình ắc quy nhãn hiệu Globe và 1 bình kích điện 220V đi ra khu vực ruộng lúa của gia đình mình trên cánh đồng thôn Tư Cương, xã Đồng Bằng, để bật điện giăng bẫy chuột.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, nghe thông tin ông N.V.B. (SN 1955, hàng xóm nhà Tùy) đi soi cua không thấy về. Nguyễn Văn Tuỳ ra ruộng lúa kiểm tra phát hiện ông B. đã bị điện giật tử vong tại khu vực góc bờ ruộng nơi Tùy nối dây dẫn điện 220V vào dây thép giăng xung quanh.

Qua vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy chuột, động vật. Chủ động áp dụng các biện pháp diệt chuột bằng thủ công, an toàn, đúng quy định.

Cơ quan công an khẳng định, việc sử dụng điện lưới để đánh bẫy chuột dưới mọi hình thức đều là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, đặc biệt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân và những người xung quanh…