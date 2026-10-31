Khởi tố người đàn ông chặn đầu ô tô, véo mũi tài xế ở Hà Nội

Ngày 31/10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Thuận An đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Xuân Hưng (54 tuổi, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, sáng 11/10, mạng xã hội đăng tải video ghi lại cảnh một người điều khiển xe máy dừng trước đầu ô tô, sau đó có hành vi tát, véo mũi người điều khiển ô tô trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An.

Người đàn ông tát, véo mũi tài xế ô tô (Ảnh: Chụp màn hình).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An xác minh, làm việc với người điều khiển xe máy là Lê Xuân Hưng. Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hưng.

Ngoài ra, Công an xã Thuận An đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông khác theo quy định.