Khởi tố người đàn ông cầm chó đánh nhân viên giao hàng ở TPHCM

Liên quan đến vụ người đàn ông tấn công nam nhân viên giao hàng ở phường Rạch Dừa, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Tấn (SN 1971, ngụ địa phương) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ông Nguyễn Duy Tấn bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo nội dung vụ án, khoảng 14h30 ngày 9/5, anh Đ.T.C. (SN 1991, ngụ phường Rạch Dừa) đến giao một đơn hàng là bộ tông đơ cạo lông chó cho ông Nguyễn Duy Tấn, tại căn nhà trên đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa.

Lúc nhận hàng, ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu anh C. mở hộp để kiểm tra và dùng thử. Tuy nhiên, nam nhân viên giao hàng không đồng ý.

Đồng thời, anh C. hướng dẫn khách liên hệ với đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi, trả theo quy định vì shipper không có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hàng hoàn trả.

Khi anh C. quay lại xe để rời đi, ông Tấn bất ngờ đánh vào vùng mặt khiến shipper bị chảy máu mũi. Ngoài ra, ông Tấn còn nắm chân một con chó, dùng con vật đánh vào người nhân viên giao hàng.

Toàn bộ vụ việc được người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội. Trong clip, anh C. liên tục phân trần, mình đến giao hàng chứ không phải đi cắt lông chó nên thu hút sự quan tâm của dư luận.

Công an phường Rạch Dừa sau đó đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai những người liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.