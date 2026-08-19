Khởi tố nam thanh niên giao cấu với bé gái 14 tuổi

Ngày 19/8, Công an xã Khánh Trung, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tuấn Anh (SN 1992, trú tại xã Khánh Nhạc, Ninh Bình), để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng Lê Tuấn Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Khánh Trung).

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4/2026, Lê Tuấn Anh quen biết cháu H. (SN 2012) và nảy sinh tình cảm. Khoảng 22h ngày 2/8, Tuấn Anh rủ cháu H. đến nhà nghỉ trên địa bàn để quan hệ tình dục. Tại đây, hai người đã hai lần quan hệ tình dục.

Ngày 3/8, gia đình cháu H. phát hiện sự việc và trình báo Công an xã Khánh Trung.

Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.