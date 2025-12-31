Khởi tố nam công nhân làm "chuyện người lớn" với bé gái 13 tuổi

Ngày 31/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Văn Tài (19 tuổi, trú tại xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, Tài làm công nhân thi công công trình giao thông tại địa bàn xã Thạch Hà, Hà Tĩnh từ năm 2024. Khoảng tháng 9 vừa qua, Tài gặp gỡ, quen biết với bé gái T.T.H. (13 tuổi, trú tại xã Thạch Hà).

Bàn Văn Tài bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Một tháng sau, Tài nảy sinh tình cảm quan hệ yêu đương, thường xuyên liên lạc với bé gái.

Ngày 21/12, Tài đang kiểm tra máy xúc và gặp H. đi qua. Sau khi nói chuyện, Tài lái xe máy chở H. đến nhà nghỉ rồi quan hệ tình dục.

Đến ngày 24/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh nêu trên. Tại cơ quan công an, Tài thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.