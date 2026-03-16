Khởi tố "lang băm" tự chế lá cây thành thuốc chữa bệnh phụ khoa, dạ dày

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (33 tuổi, trú xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Tại công an Sua khai, để tạo ra 3 loại sản phẩm là thuốc chữa dạ dày, thuốc sắc nước uống và thuốc chữa bệnh phụ khoa, đối tượng đã thu, hái 17 loại cây rừng rồi băm, phơi khô, phối trộn.

Sau đó, người này lập và sử dụng các tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo đăng tải bài viết, video quảng cáo là thuốc gia truyền do mình tự sản xuất nhằm thu hút người mua. Mỗi gói thuốc này được Sua bán với giá từ 150.000 đến 200.000 đồng.

Qua điều tra, công an xác định Phàng Thị Sua không có chuyên môn, không được đào tạo về y học cổ truyền nhưng đã tự sản xuất và bán các loại thuốc nam chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

Tài khoản bán hàng trên mạng xã hội của Phàng Thị Sua (Ảnh: An ninh Điện Biên).

Từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025, Phàng Thị Sua đã gửi thành công gần 1.430 đơn hàng thuốc mam cho người mua tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân đã mua sản phẩm nêu trên, đồng thời phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an tỉnh Điện Biên thông báo những cá nhân đã mua các sản phẩm của Phàng Thị Sua liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Thành qua số điện thoại 0815.544.123 để được hướng dẫn giải quyết trước ngày 1/5.

Trong một vụ việc khác, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm liên quan đến Giàng A Cu (36 tuổi, trú tại xã Na Son).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, dù không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề y dược, Giàng A Cu vẫn tự thu hái các loại cây rừng, phối trộn, đóng gói thành các sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung mang tên "gậu sua", thuốc chữa bệnh dạ dày mang tên "phềnh Mông Giàng", rồi rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.