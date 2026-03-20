Khởi tố kẻ tưới xăng đốt người bán ve chai vì tiếng rao

Tối 20/3, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trương Văn Vũ (27 tuổi, ở phường Tô Châu, tỉnh An Giang) tội Giết người.

Nạn nhân của Vũ là một người đàn ông tên T. (55 tuổi, quê Cà Mau), bán ve chai trên địa bàn phường Tô Châu.

Trước đó, lúc 9h30 ngày 8/3, Vũ đang ở nhà thì nghe tiếng rao thu mua ve chai của ông T. đi ngang qua. Cho rằng ông T. nói xấu mình, Vũ nảy sinh ý định dùng xăng đốt nạn nhân.

Để thực hiện hành vi, Vũ lấy trong nhà một vỏ chai bia chứa khoảng 0,5 lít xăng, ca nhựa, bật lửa và cây chĩa rồi đi bộ đến nơi ông T. đang nằm võng nghỉ.

Tại đây, Vũ rót xăng ra ca nhựa, tạt vào người ông T. và châm lửa đốt khiến toàn thân nạn nhân bốc cháy. Ông T. hoảng loạn bỏ chạy, được người dân hỗ trợ dập lửa và đưa đến Trung tâm Y tế Hà Tiên cấp cứu.

Gây án xong, Vũ quay về nhà và bị bắt. Còn ông T. được xác định bỏng 64% cơ thể.